Se disfraza de Wonder Woman

Emma Watson es conocida, además de por su papel de Hermione en la saga Harry Potter, por su labor en campañas por los derechos y libertades de la mujer. Tanto es así que en 2016 creó su propio club de lectura feminista virtual, Our Shared Shelf, para recomendar lecturas feministas a sus seguidores. Y para anunciar el último libro recomendado, la actriz ha subido una foto disfrazada de Wonder Woman, poniendo de manifiesto una vez más el empoderamiento de las mujeres en el mundo del cine.

"El libro para septiembre y octubre de Our Shared Shelf es Rebecca de Daphne Du Maurier. Es un thriller gótico con tres personajes femeninos bien dibujados y algunos temas proféticos feministas. No quiero desvelar más", escribió la actriz junto a la imagen en la que aparecía caracterizada como Wonder Woman y con un acompañante disfrazado de Yoda.