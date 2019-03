Se discutirá revocación de mandato, dice Monreal

Ciudad de México.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que la minuta sobre revocación de mandato que llegó este martes al Senado, se discutirá ante el pleno la próxima semana, una vez que en comisiones se haya debatido y avalado, pues se pretende escuchar a la sociedad civil a través de Parlamento Abierto.

Afirmó que también Morena escuchará a la oposición para encontrar las coincidencias y debatir las diferencias, como que el presidente no aparezca en la boleta electoral del 2021.

"Se deben de escuchar todas las voces. Vamos a intentar dar estos días para que las comisiones puedan reunirse, dictaminar y escuchar las voces. Tampoco será un tiempo prolongado, porque tenemos apenas 12 sesiones por concluir", expresó.

En entrevista, Monreal Ávila dijo que la firma del compromiso del presidente sobre la reelección no deja lugar a dudas de que no ocurrirá y permite que se instale en la Constitución la revocación de mandato.

"Una vez aclarada su posición política de que no se reelegirá y de que concluirá su mandato constitucional el día que establece la Constitución. Creo que no habría razón para oponerse a integrar y a plasmar una figura que todos los partidos han planteado", indicó.

El morenista adelantó que su bancada votará a favor de la minuta, y que serán las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos las que definan si se modifican o no el dictamen, aunque en éstas, Morena junto con sus aliados del PT, PES y PVEM tiene mayoría.

VOTARá EN CONTRA LA OPOSICIóN

La oposición en el Senado coincidió que votará en contra de la minuta sobre revocación de mandato que avaló la semana pasada la Cámara de Diputados, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador haya firmado un compromiso para no reelegirse.

Las bancadas del PAN, PRD, PRI y MC sostuvieron que si bien están a favor de establecer en la Constitución la revocación de mandato, no avalan que López Obrador, pretenda aparecer en la boleta electoral del 2021.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, afirmó que como viene el dictamen "no es factible" acompañarlo, porque tiene varios puntos negativos en torno a la contienda electoral del 2021. Considera que no hay equidad y por eso "habrá bloque para la revocación de mandato".

Por su parte el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, dijo que a diferencia de la Cámara de Diputados, sí hay un contrapeso en el Senado y por eso no va a pasar el proyecto de revocación que plantea el Presidente. "No va a pasar aunque firme una carta de intención el Presidente, no importa lo que firme, por nosotros que vaya al Muro de los Lamentos en Jerusalén, no vamos a dejar que la Presidencia meta las manos a la elección de 2021, ni que se carguen los dados a favor de Morena", expresó.