Se disculpa por su voz

Ciudad de México.

Cuando apareció por primera vez como uno de los jueces de "Pequeños Gigantes", Miguel Bosé llamó la atención por su dificultad para hablar, sin embargo, en aquella ocasión no respondió preguntas de la prensa.

El lunes Televisa anunció el estreno del programa y el cantante español aprovechó para disculparse por su voz y decir que el estar en el jurado será como una terapia.

ALGO PASAJERO

"Creo que es una cosa que es pasajera, se irá. En este momento voy a seguir con mis actividades, haciendo lo que tenga que hacer, no me voy a esconder, no me puedo esconder, creo que eso no ayudaría para nada a las emociones, no ayudaría para nada tampoco al proceso de recuperación, esta voz se esconde porque no ha sabido pronunciarse, entonces yo creo que estar aquí en este proyecto cerca de los niños de alguna manera es un buen escenario para volver a relajarme y poner en buen estado la recuperación de la voz", expresó.

Se dijo preparado para tratar con niños debido a que ha crecido junto a sus dos hijos y ha aprendido cómo decirles las cosas, levantarles el autoestima y que entiendan.

BIEN PREPARADO

"Ya que vengo de alguna manera preparado, entrenado por mis hijos en casa, a tener que decirles las cosas, a aprender a levantarles el autoestima, a que entiendan. No los tiene por qué afectar ni a ellos, ni a ustedes ni a mí, estoy seguro que será una extraordinaria terapia con su ayuda".

Bosé compartirá el jurado con Verónica Castro, Albertano Santa Cruz y Karol Sevilla. El programa iniciará el próximo domingo 24 de marzo bajo la conducción de Galilea Montijo y producción de Rubén Galindo.