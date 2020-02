Se disculpa por disturbios

J

esús Ochoa se disculpó por los disturbios ocurridos el martes en La Casa del Actor, pero mantiene firme su postura de no reembolsar gastos no comprobados por medio de una factura legal.

Ayer miércoles, el Secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) ofreció una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido y exhortar al Patronato de la Casa del Actor, liderado por Jorge Ortiz de Pinedo, a rendir cuentas claras.

"Disculpen todos los compañeros huéspedes de La Casa del Actor, las cosas no las saqué yo de control, fue la asistencia general que causó eso.

NO CALLARÁ

"No quieren que los enfrentemos, nos quieren dejar callados y eso no va a suceder. No estamos en quiebra, estamos a límite, pero vamos a salir adelante, lo juro. Tendrán cárcel las personas que han robado no hay de otra, no es que lo pida yo, lo exige la ley", afirmó Ochoa en conferencia.

Ochoa, junto a su equipo legal y administrativo comentaron que La Casa del Actor está facturando servicios que no corresponden a lo obligado por la ANDA.

El secretario de la ANDA aseguró que están en disposición de pagar lo que debe, siempre y cuando se presenten facturas de modo correcto.

"Ponen facturas de compras que no creemos que sean para huéspedes como chamarras de piel de 4 mil pesos. Pagamos celulares, líneas telefónicas de quién sabe de quién.

JUiCIOS EN PIE

De acuerdo con el abogado Carlos Omar Mata Cruz, la asociación tiene varios juicios legales en pie, mismos que fueron, supuestamente, impuestos por la Casa del Actor.

"Sólo estamos contestando las demandas que ellos mismos pusieron y se está averiguando todo", comentó el abogado.

Entre lo exigido por La Casa del Actor, según la ANDA también se encuentran reembolsos por facturas de doctores, medicinas y hasta los gastos de una fundación para niños.

"No podemos aceptar facturas falsas y escrituras en servilletas", comentó Ochoa, quien llevará hasta el límite este caso.

CÁRCEL A LOS CULPABLES

Jesús Ochoa no desistirá en su lucha por transparentar los procesos administrativos y económicos de La Casa del Actor, liderada por Eduardo Moreno Laparade y Jorge Ortiz de Pinedo.

El Secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias con tal de que el patronato rinda cuentas claras.

"Se han descubierto robos por cantidades muy grandes. Estamos enfrentando algo que nadie había enfrentado, nadie se había atrevido a destapar esto o todos estaban coludidos, no sé si por miedo, pero ya no.

"Tendrán cárcel las personas que han robado, no hay de otra. No es que lo pida yo, ¡lo exige la ley!", afirmó Ochoa ayer en conferencia de prensa.