Se disculpa Morgan J. Freeman con México por acciones de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Morgan Freeman se disculpa con México luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmara una orden para desplegar elementos de la Guardia Nacional en la frontera.

En Twitter, el actor de Hollywood dijo que este "paso atroz" equivalía a un "truco del ego" que se debe acabar pronto.

Freeman manifiesta que estos comentarios emitidos por Trump no reflejan el pensamiento de la mayoría de los americanos; por lo que actualmente, "es una vergüenza ser un estadounidense".

Las declaraciones del actor suceden luego que para el presidente, el narcotráfico, los inmigrantes y las bandas criminales son los culpables de la situación que se vive en la frontera, situación que ha llegado a un "punto de crisis".

Dear Mexico,



I apologize for the egregious step taken by our President today. I hope you know his views do not reflect those of the majority of Americans, and I hope his little "ego stunt" will be over soon.



Embarrassed to be an American today.



-MJF



cc: @realDonaldTrump