Se disculpa con México por causa de Trump

Ciudad de México

El director Morgan J. Freeman se disculpó con México luego que el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmara una orden para desplegar elementos de la Guardia Nacional en la frontera.

En Twitter, el director de programas como "Hurricane streets" y "Just like the son", dijo que este "paso atroz" equivale a un "truco del ego" que se debe acabar pronto.

Freeman manifiesta que estos comentarios emitidos por Trump no reflejan el pensamiento de la mayoría de los americanos, por lo que actualmente "es una vergüenza ser un estadounidense".

Las declaraciones de quien fuera ganador del Festival de Cine de Sundance suceden luego de que para Trump el narcotráfico, los inmigrantes y las bandas criminales son los culpables de la situación que se vive en la frontera, lo que se ha convertido en un "punto de crisis".