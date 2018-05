Se disculpa Karius con su afición

Kiev, Ucrania

El portero del Liverpool, Loris Karius, pidió perdón a los aficionados luego de su actuación en la Final de la Champions League, donde un par de errores suyos le costaron a los Reds conseguir un nuevo título continental.

"No había podido dormir hasta ahora... las escenas siguen pasando por mi mente una vez tras otra... Le quiero pedir disculpas infinitas a mis compañeros, a ustedes los fans y a todo el staff. Sé que eché todo a perder con los dos errores que cometí y que los decepcioné", publicó el alemán en su cuenta de Twitter.

"Como dije, me gustaría regresar en el tiempo pero eso no es posible. La culpa es más grande es peor porque todos sentíamos que vencer al Real Madrid era posible, estuvimos metidos en el juego durante mucho tiempo"

El ex portero del Mainz llegó al Liverpool de la mano de Jürgen Klopp para quitarle el puesto titular al belga Simon Mignolet y ahora es objeto de críticas y burlas en todo el mundo por sus pifias en el partido más importante de la temporada.

"Gracias a los increíbles aficionados que vinieron a Kiev y me apoyaron, incluso después del partido; no tomo su apoyo a la ligera. Nuevamente, me demostraron la inmensa familia que somos. Gracias, volveremos más fuertes", escribió Karius, quien no está considerado por su Selección para ir al Mundial de Rusia.

Apoya a Karius... ¡Mia Khalifa!

Monterrey, N.L.

>Tras cometer dos graves errores que le costaron al Liverpool perder la Final de la Champions League ante el Real Madrid, el arquero alemán Loris Karius ha recibido apoyo de todo tipo en las redes sociales.

La ex actriz porno de origen libanés, Mia Khalifa, le posteó en Instagram "Sigue sonriendo. Los errores son humanos", publicó, acompañado de un recuerdo maternal al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos.

El post de Khalifa incluyó una fotografía del alemán, en la que lo etiquetó.