Jennifer Lawrence se disculpó con la actriz Lala Kent por haberla calificado como un "coño" hace algún tiempo.

Kent, reveló el mensaje que le mando la actriz para limar asperezas: "Recientemente recibí un e-mail muy dulce de Jennifer. Yo no me clavo con esas cosas. Me han llamado mucho peor. Esas cosas no hieren mis sentimientos", dijo Kent.