Se disculpa Enrique Ochoa por llamar 'prietos' a militantes de Morena

Cd. de México.- Una vez que llamó prietos a los priistas que se van a Morena y también a los militantes de ese partido, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, borró de Twitter el fragmento del video, intentó disculparse y se asumió del mismo color.



"Mi comentario jamás fue refererido a las personas que tienen mi mismo color de piel, del cual me siento muy orgulloso", publicó en redes.



"Ofrezco una sincera disculpa. Esta campaña será de propuestas y unidad".



Según el priista, sus comentarios se referían exclusivamente "a los PRIistas que se han pasado a Morena como PRIetos".



En su Twitter, junto con la parte de su discurso en Tabasco, había publicado: "A los prietos de #Morena les vamos a demostrar que son prietos pero ya no aprietan".



"Algunos que se van huyendo a Morena son los prietos, y a esos prietos desde aquí les decimos: les vamos a demostrar: son prietos, pero ya no aprietan", expresó en la Convención Estatal de Delegados de Tabasco.



Los dichos del líder priista, un partido que en días recientes había llamado a una campaña electoral civilizada, causaron molestia entre los usuarios de redes que pedían al Conapred que tomara cartas en el asunto.