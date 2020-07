Se disculpa en redes

Ayer lunes, la actriz de origen cubano, Livia Brito, subió tres videos a sus redes sociales en donde, en primer lugar, se disculpó con Ernesto Zepeda Estrada, con sus familiares y con sus seguidores que pudieran sentirse ofendidos por su comportamiento durante su estancia en la playa, donde tuvo lugar una agresión de parte de ella y su pareja, Mariano Martínez, hacia el fotógrafo que se encontraba haciéndoles paparazzi (fotografías hechas a famosos de manera oculta).

El paparazzi demandó a la pareja por robo y lesiones, y de acuerdo a una entrevista dada a Al Rojo Vivo, el fotógrafo dijo que quería recuperar su equipo para poder seguir trabajando.

LO DEMANDARÁ

Después de su disculpa, Livia dio paso a su abogado, quien externó las inconsistencias en las declaraciones del fotógrafo y las acciones que tomarán al respecto, como demandarlo.

"Me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido; le solicité que borrara las fotos que estaba sacando en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas, acepto mi responsabilidad ante esta acción, de igual forma tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado", dijo la actriz.

AGRADECIDA

CON MÉXICO

La protagonista de "La Piloto" enfatizó que ella nunca dijo comentarios despectivos hacia México, como se ha comentado, y que lo único que siente es agradecimiento por este país en el que creció y que lleva habitando por 20 años.

Luego de estas palabras, cedió la palabra a Roberto Carlos Morales García, abogado penalista y defensa penal de Brito. El jurista dijo que de acuerdo al análisis del expediente, y luego de rendir entrevista ante el Fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación, señalaba lo siguiente.

¡SIN ELEMENTOS!

"Lo primero que debe resaltarse en este expediente es que no hay elementos que hagan responsable a la señorita Livia Brito de los delitos denunciados, lo segundo en grado de importancia es que los objetos como la cámara, el lente y las pertenencias de las cuales se duele el señor Ernesto Zepeda fueron localizadas por la policía ministerial e ingresadas a la bodega de evidencias de la Fiscalía General del estado de Quintana Roo.

Él está enterado y puede reclamar su devolución. Lo tercero en grado de importancia es que hay diversas inconsistencias en el expediente que hacen difícil la credibilidad de los hechos denunciados por el señor Ernesto Zepeda, las cuales se harán valer inmediatamente por la defensa penal. Finalmente en grado cuarto de importancia es lo dicho por el señor Zepeda en medios de comunicación y redes sociales, difiere sustancialmente a lo aportado por él en la investigación y difiere del contenido jurídico de la investigación en curso".

ESPERAN ACUERDO

Roberto Carlos agregó que desde lo ocurrido ha estado en contacto con el fotógrafo y con sus abogados para poder llegar a un acuerdo, y enfatizó en una suma económica que les fue solicitada y que comenzó con 600 mil pesos.

"Un día después de los hechos nos solicitaron 600 mil pesos como posible solución, posteriormente aumentaron la cifra a un millón de pesos. A fin de esclarecer los hechos compareceremos tantas veces sea necesario ante el Fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación, es un deber y así lo vamos a hacer, no obstante nuestra cordura estamos analizando los perjuicios y el daño moral causado a la señorita Livia Brito por las declaraciones públicas de Ernesto Zepeda en medios de comunicación, que resultan distintas a las contenidas en la carpeta de investigación y a la realidad de los hechos, lo cual será demandado en las vías legales correspondientes".