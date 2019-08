Se disculpa Downey Jr. por fumar mariguana en visita a Disneyland

Los Ángeles, Estados Unidos.- Robert Downey Jr. se disculpó por haber fumado mariguana en su primera visita a Disneyland.

El actor compartió esta anécdota durante la ceremonia de inducción como Disney Legend, este viernes en la inauguración de la D23 Expo, celebrada en el Centro de Convenciones de Anaheim, California.

"La primera vez que fui a Disneyland fui transportado a otro lugar... a los pocos minutos de ser arrestado", dijo el actor, quien encarna a Tony Stark en Iron Man.

"Fui llevado a un sorprendentemente amistoso centro de procesamiento, me dieron una estricta reprimenda, y me llevaron con un grupo de chaperones, si bien recuerdo. Me he sentido avergonzado desde entonces y ahora lo tenía que decir aquí".

Añadió que le gustaría hacer las paces con quien tuvo que detenerlo aquella vez por fumar mariguana en una góndola sin permiso.

"Y no quiero confundir aún más el problema insinuando que las licencias para fumar mariguana en una góndola se pueden obtener de alguna manera", bromeó.

En la gala que inauguró la D23 Expo, ante un auditorio con 6 mil 800 personas, según organizadores, también fueron honradas como Leyendas de Disney otras 11 figuras, entre ellas, la cantante Christina Aguilera, quien contó cómo desde niña el espíritu de Mickey y las canciones de películas como Alicia en el País de las Maravillas le ayudaron a soñar.

Ming-Na Wen (voz de Mulán), Hans Zimmer (compositor), Jon Favreau (actor y productor), James Earl Jones (voz de Darth Vader), fueron otros de los inducidos.