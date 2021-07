El intérprete dijo que lleva 20 años entonando el Himno: "Desde la Fórmula 1, en la Ciudad de México, fue la primera vez que lo canté; en Monterrey, había casi un millón de personas, después lo canté aquí, y ya después en un juego de la Selección Mexicana contra Corea y casi todos los he cantado en juegos de las finales con el Santos".

Noticia Relacionada Se disculpa con Segob

Montero aseguró que este error es de humanos y espera nuevas oportunidades.

"Cuando es a capella y todos están viéndote y no tienes una música atrás, te descontrolas. Siempre lo he cantado a capella, me ha gustado hacerlo así y así lo voy a seguir haciendo... y bueno pasó esto, pero seguirá habiendo eventos y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me de licencia y me dé salud", detalló el cantante.

En la disculpa que ofreció Montero a todo México, añadió el video con su interpretación, además de una descripción donde corregía.

"Si hay algo que respeto en la vida son nuestras raíces y nuestra historia. Una disculpa a mi país".