Se disculpa por comentario

Ciudad de México

La modelo Devon Windsor pidió disculpas luego de ser criticada por sus comentarios en una discusión sobre la diversidad.

De acuerdo con Metro, la estadounidense de 24 años había causado polémica durante una aparición en la serie documental Model Squad, en la que varias modelos mencionaban los conflictos que han enfrentado a lo largo de sus carreras.

Por ejemplo, Shanina Shaik dijo que varias mujeres no blancas tenían dificultades para desfilar en ciertos eventos, ya que los diseñadores no las invitaban.

En respuesta, Windsor dijo que ella también había tenido problemas.

LAMENTÓ SUS PALABRAS

"Literalmente he pasado por el infierno y he vivido cada tercer mes en países donde no hablaba el idioma. No hablaba (francés) en París y no hablaba italiano", afirmó. "Y así fue por como dos meses".

Cuando otras modelos dijeron que su experiencia no era comparable, ella continuó con su idea.

"¿Sabes lo difícil que es ser rubia? ¡Tengo que hacerme las luces del pelo cada mes! ¿Saben lo caro que es eso?", argumentó.

Tras recibir múltiples críticas en línea, la estadounidense dijo esta semana que no había hablado en serio y que lamentaba sus palabras.

"Hice un comentario en broma para aligerar el ambiente y me siento terrible de haber podido lastimar a otros. Estoy aún más decepcionada de que mis comentarios pudieran hacer creer a alguien que tengo prejuicios", expresó.