Se disculpa Bieber por broma de embarazo

Cd. de México.- Justin Bieber se disculpó con sus seguidores de Instagram por bromear al decir que su esposa, Hailey Baldwin, estaba embarazada.

El cantante se unió a las mofas del Día de los Inocentes, que en Estados Unidos se celebra cada 1 de abril, al publicar en su cuenta una fotografía de una ecografía que supuestamente le tomaron a Baldwin.

Luego desmintió la noticia al compartir otra ecografía con un cachorro en ella, admitiendo que todo había sido una burla, lo que provocó la crítica de los internautas.

"Por supuesto, Justin Bieber pensará que un anuncio de embarazo sería gracioso para el Día de los Inocentes. Especialmente cuando una de cada siete mujeres ha tenido un abordo espontáneo, sin mencionar a las que sufren de infertilidad", escribió un usuario en Twitter.

"Justin Bieber mintiendo sobre que Hailey está embarazada es irrespetuoso. Una de cada cuatro mujeres sufre de infertilidad, abortos involuntarios, bebés no nacidos. Cuán faltos de respeto", publicó otro usuario.

El famoso publicó su disculpa adjunta a una captura de pantalla de la cabeza de una nota que habla sobre la molestia de la gente.

"Siempre va a haber gente ofendida, también hay personas que no toman las bromas muy bien. Yo soy un bromista, y fue el Día de los Inocentes. No quise ser insensible a las personas que no pueden tener hijos", dice el texto.

"De mucha gente que conozco su primera broma del Día de los Inocentes es decirle a sus padres que están embarazados para conseguir una gran reacción. Pero me disculparé por cualquier forma y me responsabilizaré y pediré perdón a las personas ofendidas".

Añadió que no deseaba que nadie saliera herido con su broma, y que no alcanzó a medir las consecuencias de su acción ni pensó en cuánta gente se habría molestado por ello.

"Algunos podrían haberse reído, pero otros se ofendieron. Creo que con las bromas a veces tienes que tirar los dados", finalizó.