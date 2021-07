"Se dio a ONU mil mdd para compra de medicinas en el extranjero"

"Ayer me informó la subsecretaria de Egresos (Victoria Rodríguez Ceja) que se pagó cerca de mil millones de dólares por anticipado para la primera compra de medicamentos en el extranjero, se entregó este dinero a la ONU e incluye los medicamentos oncológicos (…) Hicimos el compromiso de entregar un anticipo de mil millones de dólares y creo que ya se entregó, ayer o antier se entregó ya el dinero", dijo el mandatario.

"Entonces, yo tengo mucha confianza de que ya vamos a resolver el problema de estos medicamentos que escaseaban, hacían falta, también por lo que tú mencionas y sostiene el doctor Alcocer, (secretario de Salud) porque se cerraron algunos laboratorios que producían estos medicamentos, se escasearon en el mundo, pero ya estamos resolviéndolo. Eso es una buena noticia", precisó.

En Palacio Nacional, el mandatario reconoció que a su gobierno le ha costado "mucho trabajo" resolver el problema de abasto de medicamentos, pues acusó que "era mucha la corrupción, una cosa escandalosa lo de la corrupción en la producción, en la venta de medicamentos".

"Hacían jugosas ganancias con los medicamentos, mafias; había políticos que protegían, políticos del más alto nivel a quienes abastecían al gobierno de los medicamentos; estamos hablando que tenían el manejo de un negocio de más de 100 mil millones de pesos al año.

"Entonces, no había medicamentos porque no los entregaban, o sea, cobraban y no entregaban los medicamentos o entregaban medicamentos adulterados; muchos problemas. Entonces, decidimos hacer un acuerdo con la ONU para adquirir todos los medicamentos", agregó.