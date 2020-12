Se destinan 18 mil mdp para obras y damnificados

Tabasco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se destinarán casi 18 mil millones de pesos en obras, programas y acciones para los damnificados de Tabasco y Chiapas de las lluvias de octubre y noviembre pasado.

Al encabezar un informe sobre el Plan de Apoyo a Personas Damnificadas, en el Hangar Ejecutivo del Aeropuerto de Villahermosa, el presidente López Obrador refrendó su compromiso de que todos los afectados recibirán los apoyos del gobierno federal.

"Para nuestros paisanos se cuenta para financiar este Plan con 18 mil millones de pesos... porque tenemos finanzas sanas, no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno. Esa es nuestra principal fuente de financiamiento".

El titular del Ejecutivo dijo que los recursos se entregarán de manera directa porque antes existía el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), pero los Estados y la Federación lucraban con la tragedia y compraban hasta cuatro veces más caro los insumos porque había un grupo de proveedores que estaban al asecho y hacían su agosto.

"Se va apoyar a todos los afectados, no va a quedar ninguno sin ser atendido, es un compromiso".

Explicó que de acuerdo con el censo del Bienestar son 226 mil 608 viviendas que se inundaron o fueron afectadas en Chiapas y Tabasco.

INICIÓ LA ENTREGA

Informó que ya inició la entrega de apoyos por 10 mil pesos a los damnificados de ambas entidades y se han entregado 185 mil despensas, de las cuales el 60% fueron adquiridas por Secretaría de la Defensa Nacional, y el resto fueron donativos de empresas y gobiernos extranjeros.

El presidente dijo que ya se inició la compra de enseres domésticos, pero debido a la falta de producción y a la elección intermedia, este se detendrá a finales de marzo.

"Como lo mencionó el general Luis Cresencio Sandoval se habló con fabricantes de electrodomésticos, 226 mil paquetes de electrodomésticos, 226 mil refrigeradores, 226 mil estufas, y otros enseres, no hay producción suficiente, no solo porque vienen las elecciones y tenemos que parar la entrega en marzo, pero pasando las elecciones vamos a continuar, para que no se desesperen mis paisanos".