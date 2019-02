Se destapa para Gobierno de NL Ildefonso Guajardo

Monterrey, N.L.

El exsecretario de Economía durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que buscará ser candidato a la gubernatura de Nuevo León para los comicios que se realizarán en 2021.

Invitado por la agrupación Vertebra Nuevo León para hablar sobre "El comercio exterior de México frente a los nuevos retos de la economía global", Guajardo Villarreal hizo el pronunciamiento sobre sus aspiraciones políticas durante la sesión de preguntas y respuestas.

El ex funcionario, quien encabezó al equipo negociador del gobierno mexicano en las pláticas que culminaron con la firma del acuerdo comercial T-MEC con Estados Unidos y Canadá, precisó a los organizadores que si antes había rechazado acudir al denominado "Foro de Líderes" que realiza Vertebra NL, "no fue porque le saque a la gubernatura", sino para que no se confundiera que andaba haciendo algún tipo de complot para sustitución del gobierno estatal.

En la sesión de preguntas uno de los asistentes expuso: Usted tiene un excelente currículum para ser gobernador de Nuevo León, ¿participaría como candidato si su partido (el PRI) lo apoyara, si no, como independiente? A lo que Guajardo respondió que desde los 17 años es servidor público, con algunas interrupciones por estudios.

"Y la verdad es que, como varios amigos que aquí están, y que han dedicado toda su vida al servicio público, uno tiene, sin duda, el deseo y la aspiración de seguir sirviendo, y eso claramente está", mencionó.

"Haré todo lo posible por seguir vigente, no es fácil cuando se está en un escenario totalmente ciudadano siendo miembro de un partido político; pero de que la buscaremos, la buscaremos, y las circunstancias nos estarán diciendo cuál va a ser la estrategia para buscarla".