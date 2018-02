Se destapa corrupción

Ciudad de México

De 2000 a la fecha, 1 de cada 10 gobernadores han sido acusados de desvío de recursos o de formar parte de redes de corrupción en agravio del erario.

De 129 mandatarios en este periodo, incluyendo interinos, 14 han sido acusados formalmente por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito o defraudación fiscal durante sus gobiernos. De ellos, 11 son del PRI, 2 del PAN y 1 del PRD.

De acuerdo con especialistas, la revelación de desfalcos a las arcas públicas de los estados ha sido propiciada por la alternancia política en algunas entidades.

"Las alternancias han ayudado a hacer más evidentes estos desvíos y estas ausencias de contrapesos en los estados, dejan ver las debilidades de las instituciones clave para generar rendición de cuentas locales", dijo Lourdes Morales, de la Red para la Rendición de Cuentas.

Sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 9 ex gobernadores del PRI -incluidos dos interinos- fueron señalados de desfalcos, desempeño irregular de la función pública y hasta crimen organizado.

De ellos, cuatro se encuentran en prisión: el veracruzano Javier Duarte, el quintanarroense Roberto Borge, el tabasqueño Andrés Granier y el michoacano Jesús Reyna.

Mientras que el chihuahuense César Duarte está prófugo, con 10 órdenes de aprehensión y 3 solicitudes de extradición enviadas al Gobierno de Estados Unidos por los delitos de enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por parte de los panistas, los ex mandatarios de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso; y de Sonora, Guillermo Padrés, fueron procesados por defraudación fiscal, peculado y lavado de dinero.

Max Kaiser, director de anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), consideró que los procesos en contra de mandatarios estatales también pueden tratarse de compromisos adquiridos durante las campañas, aunque no necesariamente deriven en justicia.

"Con el simple cambio de partido no serían este número de gobernadores, sino muchos más. Creo que lo que ha pasado es que también hay revanchas políticas que al final no acaban en condena de nadie o se quedan en condenas de funcionarios menores. La simple transición no lo explica.

Acusados

- Andrés Granier, Tabasco / Defraudación fiscal

- Jesús Reyna, Michoacán / Nexos con el crimen

- Javier Duarte, Veracruz / Desvío de recursos

- Flavino Ríos, Veracruz / Abuso de autoridad

- Mario Anguiano, Colima / Daño al erario

- Roberto Borge, Quintana Roo / Desvío de recursos

- César Duarte, Chihuahua / Enriquecimiento ilícito

- Roberto Sandoval, Nayarit / Enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y delincuencia organizada

- Rodrigo Medina, Nuevo León / Peculado y daño patrimonial

- Eugenio Hernández, Tamaulipas / Peculado y lavado de dinero

- Tomás Yarrington, Tamaulipas / Lavado de dinero y nexos con el crimen