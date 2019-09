Se desprende tanque de bus y causa pánico

Río Bravo, Tam.- La tarde de ayer se vivió pánico, temor, y zozobra en el centro de la ciudad, por el desprendimiento del tanque de gas butano de un camión del transporte colectivo del trabajo, originando en primera instancia que los pasajeros se bajaran corriendo al igual que el chofer ante la fuga de gas, siendo evacuada el área por elementos de Tránsito local, desalojando además a las personas que trabajan en los negocios que se ubican en los costados frente a la tienda Coppel.

Los hechos se suscitaron por la calle Matamoros entre la avenida Francisco I.Madero y Constitución casi frente a la tienda Milano, en done minutos después de las 14:15 horas arribaron los elementos del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes se abocaron a eliminar la fuga de gas, no sin antes ser ellos quienes ordenaron a los agentes viales para que por razones de seguridad el área fuera totalmente despejada, hasta en tanto no fuese eliminado el peligro latente que representa el enorme tanque de gas.

El hecho sumamente peligroso que una vez más descobija y deja en evidencia al servicio del transporte colectivo, y lo sitúa como uno de los más paupérrimos, peligrosos y deficientes con los que cuenta la ciudad, acaparo la atención de gran cantidad de transeúntes que a esas horas de la tarde pasaban por ahí en la zona centro de la ciudad, en tanto que niños y personas adultas al ser alertados corrieron despavoridos a ponerse a salvo ante la amenaza de que en cualquier momento tronara el cilindro.

Algunas de los ciudadanos cuando en los negocios fueron invitados a que despejaran el área y cerraran los locales, se preguntaban desconcertados que estaba pasando, pero en cuanto se enteraron los minutos se les hicieron eternos para poner tierra de por medio, e inclusive también a los propietarios de vehículos se les conmino a que los retiraran.

Todo hace indicar que el desprendimiento del tanque se debió a que el cinturón que lo sostenía por el paso del tiempo se encontraba virtualmente dañado, y solo era cuestión de tiempo para que cediera al peso.

Por fortuna no hizo chispa cuando cayo, de lo contrario fuera otra historia aun más dramática, de la que se hubiese dado a conocer a través de este importante medio de comunicación siempre al servicio de la sociedad, buscando con ética y verdadero profesionalismo informar a la población de lo que ocurre en su ciudad.

ARRIBAN. Minutos después se apersonaron primero los agentes viales quienes acordonaron el área por seguridad.

ENSEGUIDA. Elementos de PC y el H. Cuerpo de Bomberos quienes de entrada ordenaron se desalojara el área y las personas de los negocios.