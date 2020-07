Se desploman ventas por filtro en los puentes

Con las restricciones y filtros que se han interpuesto durante los últimos meses en los puentes internacionales de Reynosa, a fin de negar el acceso a extranjeros que no tengan un motivo esencial para arribar a esta frontera, los puestos de alimentos, artesanías y otros productos han registrado afectaciones.

Debido a que sus productos están dirigidos a ellos, sus ventas han bajado de forma notoria llegando incluso a disminuciones de hasta el 50 por ciento.

"No podemos negar lo que está pasando, a muchos los están regresando, no los dejan venir a consumir, a pesar de que vienen a hacer su despensa, es difícil pero no podemos rendirnos", expresó Sarahí Rodríguez, propietaria de un local.

En la misma situación están los ambulantes, situados del puente Internacional Reynosa-Hidalgo, que suelen ofrecen tacos, antojitos, bebidas y otros alimentos típicos a quienes llegaban desde el Valle de Texas a esta frontera por cuestiones médicas, de recreación o por motivos familiares.

CRISIS NO VISTA

Aunque no existen datos que puedan determinar con certeza el nivel de afectación, Jorge Flores, vendedor, expone que por ello disminuyó la cantidad de producto que lleva a ofrecer.

"Las ventas no son buenas, si acaso lo que obtengo lo uso para los ingredientes del próximo día y para algún servicio básico, estamos viviendo de forma muy austera, nunca habíamos visto una crisis así", expresó.

EL MAÑANA reportó recientemente que los operativos de la Comisión Estatal Contra Riesgo Sanitarios (Coepris) llegan a negar el ingreso por semana de por lo menos 2 mil 400 vehículos.