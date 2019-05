Se despiden judocas con 9 medallas

La selección de judo de Tamaulipas se despidió de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 con una cosecha final de 9 medallas; 2 de oro, 5 de bronce y 2 de plata en las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21.

El estado de Colima recibió a los mejores exponentes de esta disciplina en donde los tamaulipecos mostraron su mejor nivel para subir al podio.

José Alfredo Quinta López en la categoría Sub 18 y Eduardo Sagastegui en la Sub 15 se convirtieron en las máximas figuras para la delegación TAM tras ser los medallistas de oro.

Estos atletas regresaron a casa muy motivados y listos para continuar con su proceso de preparación con el objetivo de perfeccionar su técnica e incrementar su nivel competitivo ya que tienen en puerta eventos deportivos de carácter Nacional e Internacional.

El reconocimiento también va para los entrenadores Cecilia Martínez Aguilera, Eduardo Araujo Martinez, Brenda Castillo Sifuentes y Miguel Pérez quienes han sido pieza fundamental para estos logros.