Se despide de Mac Miller

A una semana de la muerte de Mac Miller, Ariana Grande, ex novia del cantante, publicó un video en Instagram del rapero junto con palabras de despedida.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 y lo haré siempre. No puedo creer que ya no estás más aquí. Realmente no puedo sacar eso de mi cabeza. Hablamos de esto. Muchas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé que hacer. Tú fuiste mi amigo más querido. Por mucho. Más que cualquiera. Perdón por no poder arreglar o sacar tu dolor. Realmente quería. El alma más amable y dulce con demonios que nunca mereció. Espero que ahora estés bien. Descansa." escribió la cantante.

En el video, Miller aparece sonriente en lo que parece ser una cena de la pareja.