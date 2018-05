¡SE DESPIDE DE LA ´JUVE´!

Turín, Italia

Después de 17 años de defender los colores bianconeri, el legendario portero Gianluigi Buffon anunció su adiós del equipo Juventus de Turín y dejó abierta la posibilidad de continuar su trayectoria.

Sin despedirse de los terrenos de juego y sin colgar los guantes, "Gigi" vivirá este fin de semana su último encuentro oficial con la "Juve", que se medirá al Hellas Verona, en la fecha 38 de la Serie A 2017-2018.

"Es un día particular para mí, pero llego aquí con serenidad y felicidad. Mi periplo ha sido extraordinario, tuve la suerte de compartirlo con mucha gente, que me quiso mucho, algo que yo sentí día tras día. Por este cariño he luchado y he dado todo lo que tenía. El sábado será mi último partido con la Juventus y será la mejor manera para acabar esta aventura, lo hicimos con dos victorias más, muy importantes, y el cariño de Andrea y todo el pueblo Juventino", señaló.

En su comunicado, Buffon continuó: "Mi miedo era llegar al final de mi carrera con la Juve como un peso, pero puedo decir que no ha sido así. Ha sido un orgullo poder ofrecer actuaciones a la altura de mi nombre y del nombre de la Juve hasta los 40 años. Por eso, llego a esta despedida tranquilo y feliz".

"Quiero agradecer a la Juventus, que en 2001 fichó a un talento extraordinario, que si se convirtió en campeón ha sido gracias a este equipo, que le ha hecho mejorar en mentalidad y condición. Si he llegado así a los 40 años solo se lo debo a la Juve, que es única en el mundo. Esta filosofía la hice mía, y estoy seguro de que la utilizaré en mi futuro, también cuando dejaré el fútbol. Estaré agradecido de por vida".

El presidente del cuadro de Turín, Andrea Agnelli, también tuvo palabras para el veterano cancerbero, campeón del mundo en Alemania 2006, y nueve veces monarca de la Liga italiana con los bianconeros.

"Es difícil encontrar palabras, para él hablan los números de su carrera. Es una persona humilde, honesta, un amigo, es el capitán. Ha llegado al paraíso, bajado al infierno y ha vuelto a lo más alto, y para eso le estaremos siempre agradecidos", expresó el dirigente.

Agregó: "El 2017/18 ha sido un año complicado, no se ha acabado como queríamos. Ha perdido la oportunidad de disputar el sexto mundial, algo nunca visto, le han pitado un penalti en contra en el 90´ en Madrid, ha encajado un gol en el 90´ con el Nápoles que podía costar el Scudetto. Por suerte, al final logramos la Copa italiana y el título de la Serie A, el séptimo consecutivo, algo increíble. Gigi ha sido la persona, fuera de mi familia, que ha visitado más mi casa en estos meses".

Subrayó que el camino de la Juventus continuará y el polaco Wojciech Szczesny será el nuevo portero titular del club a partir de la campaña 2018-2019.

"La historia de la Juve sigue, sin embargo, y yo debo anunciar que a partir del próximo curso Szczesny será nuestro portero. Gigi tiene ofertas para seguir dentro y fuera del campo, y tiene mi apoyo, haga lo que haga. Solo le pido que el sábado disfrute de su estadio", comentó Agnelli.