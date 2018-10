Se despide con un emotivo mensaje

Ciudad de México

Generalmente Orlando Bloom proyecta una personalidad divertida y despreocupada, incluso un poco de bromista. Sin embargo, recientemente dejó de lado esa parte y decidió hablar del lamentable fallecimiento de su abuelita Dorrie, cuya salud se fue deteriorando en los últimos meses-

Desde hace ya varios meses, su abuela había presentado una serie de complicaciones de salud, propias de una persona de casi 100 años de edad. Ante la delicadeza en su salud, la familia del actor y él comenzaron a prepararse ante su inminente fallecimiento.

EN REDES SOCIALES

En su cuenta de Instagram publicó un par de fotografías y un mensaje recordando emotivamente sus mejores momentos junto a ella.

"98 años y me alegro muchísimo de haber formado parte de ellos y mientras estoy aquí tumbado pensando en que muy pronto nos dejarás, quizá antes de despertarme rezaré, sonreiré, derramaré una lágrima o dos en memoria de los almuerzos de domingo con su Yorkshire pudding (preparaba el mejor que he probado nunca) y papas asadas y alubias de su huerto y nuestras tonterías y los paseos por el campo y junto al canal y los suéteres que nos tejía y su amor y su historia. Me siento muy agradecido por mi abuela Dorrie. Te quiero", escribió el actor en su publicación.