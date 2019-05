Se despide el Toluca de Adrián Mora

El Toluca aún no tiene refuerzos, pero ya su primera baja, la de Adrián Mora, quien se irá libre a Tigres. A pesar de que el defensa central era uno de los jugadores de mayor proyección de la cantera, los Diablos Rojos no le renovó el contrato, que finaliza el próximo 31 de mayo, y se irá al equipo regio sin dejar un solo centavo en las arcas del club. Más allá de que no entrara en los planes del técnico La Volpe, este movimiento deriva del acuerdo entre dueños de ponerle fin al llamado pacto de caballeros.