Se despide de su gente

Juan David Angulo ha sido el más reciente ídolo de la afición del Atlético Reynosa. La noticia de su salida causó tristeza pero también alegría ya que es un premio justo a todo su esfuerzo en la cancha.

Ya instalado en su nuevo hogar, en Tepatitlán, Jalisco, el mediocampista colombiano charló con El Mañana para despedirse de su gente a la que considera como su otra familia y dejó muy claro que no se trata de un adiós sino de un hasta pronto.

"Tengo un sentimiento enorme con la gente, la verdad me trataron muy bien, me sentí súper arropado como si fuera mi familia, me llevo muchas cosas bonitas de Reynosa, la directiva, la gente, mis compañeros, decirles que los llevo en el corazón, son hinchas de primera y espero poder verlos en el camino otra vez", expresó el jugador, quien fue cedido a préstamo por un año al Tepatitlán FC que jugará en la Liga de Expansión, situación que le ayudará a dar un paso más en su carrera.

"Como futbolista uno busca trascender, estar en el mejor nivel y las oportunidades se presentan una vez en la vida, gracias a Dios me tocó a mi, si la oferta hubiera venido de otro equipo de la misma división pues yo nunca habría salido de Reynosa", afirmó.

Angulo se dijo orgulloso por ser parte de un Atlético Reynosa que ha dejado huella y que ya está en boca de todos.

"La idea siempre fue poner en alto el nombre del club y de la ciudad porque Reynosa tal vez muchas personas nos tenían en un mal concepto, pero ahora saben que es una ciudad de gente triunfadora, gracias a Dios se dio otro buen torneo y los ojos de muchos voltearon para acá", indicó.

Es momento de que Angulo muestre su calidad en una división mayor y con un equipo que se está armando bien.

"Las intensiones son primeramente pelear un lugar en la titularidad, es complicado cambiar de ciudad, de compañeros, de técnico, pero somos profesionales y bienvenidos los retos, toca adaptarse lo más pronto posible", expresó.

Aunque hay cierta nostalgia, el "parcero" no puede ocultar su emoción al saber que estará más cerca del objetivo.

"Me emociona y me ocupa hacerlo bien porque mi objetivo es estar en Primera División, eso llegará haciendo las cosas bien, aquí sin duda nos estarán viendo", dijo.

En esta frontera vivió de todo en los 4 torneos que estuvo, pero sin duda fueron más los momentos buenos.

"Me quedo con el estadio llenos en las semifinales, haber sentido ese cariño, lo viví en la cancha y luego en la otra semifinal desde la tribuna, son recuerdos que me llevo, tuve lesiones y otras cosas pero sin duda fueron más las cosas buenas", finalizó el 10 del Atlético.