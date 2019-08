Se despide de personaje

Ciudad de México

El actor Noah Centineo le dijo adiós en redes sociales a su personaje de la cinta A Todos los Chicos de los que Me Enamoré, Peter Kavinsky, puesto que ya terminó de grabar sus últimas escenas.

"Esta noche fue mi última noche como Peter Kavinsky. Espero que todos ustedes amen las últimas entregas tanto como nosotros. Estaré por siempre agradecido por la oportunidad de ser suyo", escribió en Twitter.

"Gracias Lana, gracias Michael, gracias Matt, gracias Netflix, gracias a cada persona que contó esta historia con nosotros".

Hace unos días se reveló que la plataforma Netflix estaba preparando la tercera entrega de la franquicia, Always and Forever Lara Jean, basada en el libro homónimo de Jenny Han.

También se anunció que la segunda parte, To All The Boys: P.S. I Still Love You, dirigida por Michael Fimognari, tendrá como fecha de estreno el 12 de febrero del año siguiente.