Se despide de Mariachis

La relación que pactaron Mariachis y Benjamín Gil tendrá una pausa por la oportunidad que le llegó al manager de formar parte del staff de coaches de los Angels de Los Ángeles, en las Grandes Ligas.

Antes de arrancar la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, ambas partes presumieron un contrato de 3 años, para garantizar la consolidación de un proyecto que arrancó desde cero, pero que en su primer año rindió frutos.

"Espero que no lo vean como que dejo un vacío, mi huella está firme con Mariachis. Si no fuese por este tipo de oportunidad no me iría de Guadalajara. Se mencionó que firmé un contrato de tres años, a ese contrato solo se le pone una pausa, no sé cuanto tiempo esté en Estados Unidos, espero que sea un buen rato", dijo Gil en su mensaje de despedida que compartió el equipo tapatío.

"En un futuro podré regresar a Mariachis, aunque sea por una temporada o por las dos que sea el contrato. Me encanta Guadalajara, adoro a la ciudad y a la afición de los Mariachis. Los llevo en el corazón y sigo siendo Mariachi".

El timonel que llevó a los Tomateros de Culiacán, en la Liga Mexicana del Pacífico, a ganar cuatro campeonatos en cinco temporadas, fue el elegido para ser el primer entrenador de los Mariachis, que en 2021 debutaron en la LMB, logrando una marca de 46-17, siendo el mejor récord de todo el circuito. Además, los llevó hasta la Final de la Zona Norte y fue nombrado "Mánager del año".

El miércoles, medios californianos adelantaron que Gil se unía como coach a los Angels, y por la noche, el propio Benjamín confirmó dichas versiones.

"Me siento muy contento, agradecido es una bendición, se ha trabajado bastante, creo que es una combinación de la trayectoria antes de ser manejador, ayudó el jugar en Ligas Mayores, el tipo que carrera que tuve, en la que tuve que ser versátil en mi conducta y en mi trabajo", señaló Gil, quien jugó con los Angels de 2000 a 2003, logrando ganar la Serie Mundial en 2002, y en donde coincidió con el actual mánager del equipo, Joe Maddon.

"Joe Maddon fue coach de banca cuando estuve jugando en los Angels y ahora es el manejador. Había interés, pero por equis razón no funcionó o yo no estaba listo. Años atrás me había preguntado si quería ser el coach de banca y en esa etapa no estaba preparado. Me están ofreciendo una posición de mucha responsabilidad, voy a estar en distintas áreas y también comunicando con Ligas Menores.

"No siento que es un sueño el llegar a un staff de Ligas Mayores, siento que es parte del proceso, es un paso muy grande, sin este paso no estoy cerca de cumplir el sueño, que es manejar en Ligas Mayores".