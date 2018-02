Se desmarca Quintana Roo de ex tesorero detenido por lavado de dinero

Cd. de México.- El Gobierno de Quintana Roo se desmarcó de los presuntos ilícitos cometidos por el ex tesorero Juan Melquiades Vergara, detenido hoy por el presunto lavado de dinero de más de 50 millones de pesos.

"En relación con la detención de Melquiades 'N' realizada por la Procuraduría General de la República, la institución refiere que obedece a sus actividades privadas, no a la función pública. Para el Gobierno del Estado de Quintana Roo es central la presunción de inocencia, pero de probarse los delitos, debe actuarse con energía y apego a ley", informó.



En 2016, Juan Vergara fungió como coordinador del Eje de Finanzas del equipo de transición del Gobernador electo, Carlos Joaquín González.



Joaquín González tomó posesión del Gobierno de Quintana Roo el 25 de septiembre de 2016 impulsado por el PAN y el PRD, luego de que renunció al PRI.



Él y su gabinete realizaron su declaración 3de3, en la que resaltó su Secretario de Finanzas y Planeación, el poblano Juan Melquiades Vergara Fernández, con 20 bienes inmuebles por un total de 118 millones 17 mil 898 pesos.



Tan sólo en 2012, según informó, pagó una casa al contado en Quintana Roo por 70 millones de pesos.



Vergara Fernández, ex priista también, se declaró presidente de tres empresas y accionista de cuatro más, aunque sólo detalló su remuneración anual en dos de ellas.



Según informó Auditores Corporativos Internacionales SC, de la que es presidente del Consejo, le retribuye anualmente 100 millones 675 mil 898 pesos, aunque en su declaración de ingresos de entonces indicó un monto total anual de 71 millones 758 mil 483.



En la información disponible en el sitio tresdetres.mx se indica que no recibe remuneración por su cargo público, pero sí 360 mil pesos por su actividad industrial, empresarial o comercial y 71 millones 398 mil 483 por "servicios profesionales".



En su informe de pago de impuestos, el ahora Secretario de Finanzas y Planeación entregó una hoja de pago al SAT por 103 mil 16 pesos en 2015, una de 49 mil 121 pesos en 2014, y otra de 67 mil 433 en 2013.