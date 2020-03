Se desmarca el MC del edil victorense

Cd. Victoria, Tam.- La diputada local por MC Laura Patricia Pimentel Ramírez criticó al alcalde Xicoténcatl González Uresti porque en el Presupuesto de Egresos para el presente año solamente se le asignó el 0,08 por ciento para Desarrollo Económico, mientras que el regidor Gerardo Valdez Tovar cuestionó en qué será utilizado el ahorro obtenido por la cancelación de 100 plazas de confianza.

"Por ahí han estado nuestros regidores dando la batalla desde el Cabildo, y traemos algunos problemas en el Ayuntamiento graves dado que estuvimos revisando en el Presupuesto de Egresos que ya se hizo por ahí un cambio en quién iba a estar al frente de Desarrollo Económico", cabe recordar que David Canales González presentó su renuncia a dicha dirección siendo ocupada posteriormente por Mario Romel Arizpe Martínez, exdirector de Desarrollo Social en la administración de Alejandro Etienne Llano.

"Por eso no hay Desarrollo Económico en esta ciudad, por eso no hay más empleos, mejores ni mejor pagados, porque simplemente desde el principio está empecinado el Municipio a que sigamos igual", y agregó, "desde un principio se había comentado que esta administración iba a dar espacios a personas ciudadanas, a personas nuevas, a personas que no habían estado en política para ocupar distintos cargos".

Gerardo Valdez Tovar.