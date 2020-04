Se deslindan del polémico torneo

NOTICIAS RELACIONADAS Logró culminar torneos la Liga de Futbol R-Siete

La Liga de Campeones de Reynosa se deslindó del torneo de futbol que irresponsablemente se disputó este sábado en el campo Aztlán en plena contingencia por el COVID-19 (coronavirus). Víctor Hugo Herrera, presidente de dicho organismo, reconoció que algunos de los protagonistas pertenecen a la Liga de Campeones pero aseguró que actuaron por su propia cuenta.

“No tengo nada que ver en eso, reconozco que Valerio tiene 8 años trabajando con nosotros, es nuestro colaborador cercano en estadística y de árbitros, eso ha generado que piensen que yo estoy detrás de eso, que la liga lo hizo y para nada, yo ni siquiera estaba enterado”, afirmó en entrevista con El Mañana.

“Ahora pues a afrontar las consecuencias, como liga si nos toca dar una sanción para él (Jorge Valerio) porque se está llevando entre las patas a toda lo organización y directamente a mi”, agregó.

El dirigente reprobó los hechos y dijo que a los jóvenes se les hizo fácil.

“Es reprobable porque me parece muy arriesgado, como que a ellos no les cae el veinte de las consecuencias que pueden tener en cuestión de salud, ellos se aventaron por diversión, yo no hubiera aprobado la realización de unos juegos así”, indicó.

Herrera señaló que el torneo oficial de la liga se encuentra suspendido desde hace un par de semanas y no lo reanudarán hasta que las autoridades les den luz verde.

“El último rol oficial de nuestra liga fue el de la jornada 10 que está publicado y que ya no se llevó a cabo, no lo voy a quitar para que la gente vea que no estoy echando mentiras”, finalizó.