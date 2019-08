Se deslinda Municipio de Feria Reynosa 2019

La "Feria Reynosa 2019" que abrió sus puertas a la ciudadanía desde ayer, luego de permanecer clausurada por falta de permisos estatales, no tiene relación alguna con el ayuntamiento, el ejercicio que se desarrolla a un costado del Polideportivo de esta frontera, es un evento particular.

Aunque pagará permisos y destinará cuatro pesos por cada entrada al municipio, es decir el 8 por ciento de los 50 que obtiene la empresa, indicó la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez.

"Es una feria particular como cuando viene un circo y se quiere establecer aquí en la ciudad, cumple con requisitos municipales, en lo que respecta a nosotros no hubo ningún problema, pero a nivel estatal si por eso se pospuso porque quería arrancar el viernes, nosotros tenemos entendido que ayer ya abrió sus puertas porque cumplió con los permisos, pero no tenemos ninguna responsabilidad".

El proyecto se acompañó de la inconformidad de por lo menos siete regidores quienes solicitaron a través de un oficio una respuesta al porqué la feria no paso por cabildo antes de que el empresario recibiera los permisos, a lo que Ortiz Domínguez respondió.

"No tenía que ser así porque no es un evento que organicemos nosotros, el empresario vino pidió información y nos compartió el proyecto nos pareció bien porque es el mismo empresario que se presentó en varias partes del estado como Río Bravo, Valle Hermoso o Matamoros, nosotros comprobamos que son eventos sanos donde no se venderá alcohol", señaló.

Señaló que la empresa se encargó de limpiar y colocar material de construcción en el terreno para que instalar juegos y puestos, las dependencias de protección civil y seguridad pública brindarán un servicio de apoyo.

La empresa responsable de este proyecto es Atracciones del Noreste.