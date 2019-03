Se deslinda Gobierno de NL de programa Traslado Seguro

Monterrey, N.L.

El gobierno de Nuevo León se deslindó del programa Traslado Seguro, que se encargaba de custodiar a mexicanos repatriados de Estados Unidos por la carretera de Reynosa a Monterrey.

A partir de febrero, las autoridades de Nuevo León dejaron de recibir en el kilómetro 30 a repatriados que eran llevados a la Central de Autobuses a fin de que llegaran con bien a sus lugares de origen.

Ricardo Calderón, delegado del Instituto Tamaulipeco para el Migrante, informó que el programa fue implementado por el gobierno de Tamaulipas en 2017, donde de manera local se custodiaba a los repatriados para que se hospedaran en casas de atención y pudieran hacer compras de manera segura.

"El programa lo veníamos desarrollando desde febrero de 2018 hasta Monterrey, en un convenio con las autoridades de este estado. De esa forma, nosotros recibimos a los repatriados, les damos atención médica, jurídica, alimento y ropa. Posteriormente eran trasladados en autobús. Al llegar al kilómetro 30 de la carretera Reynosa-Monterrey, los recibían elementos de la Policía Federal que los llevaban hasta la Central de Autobuses".

De esa forma, dijo, se garantiza que los migrantes regresen a sus hogares sin que pasen por alguna situación de riesgo en la carretera.

Calderón explicó que el mes pasado, con un comunicado verbal, el gobierno de Nuevo León informó que ya no participaría en el programa.

"Dijeron que la Policía Federal se iba a hacer cargo de los traslados, pero nunca se comunicaron, inclusive me dieron un número telefónico y no hubo respuesta. Se trabajaba bajo un esquema de colaboración con la Dirección de Gobierno. En febrero que nos tocó la repatriación masiva por Reynosa, de la Dirección de Gobierno nos enviaron un mensaje donde nos decían que ya no los iban a proteger".

Explicó que pese a esto, el Instituto Tamaulipeco para el Migrante continúa con el programa de protección hasta el kilómetro 30.

"Ellos ya no los reciben, no dieron explicaciones. Lo que hacemos es una logística para que todos los repatriados salgan vía Monterrey; son muy pocos los que viajan relativamente por las carreteras de Tamaulipas con rumbo a Ciudad Victoria, Tampico, o a otras ciudades del sur del estado".