Se deslinda DIF Victoria de ´Factureras´

Cd. Victoria, Tam.-,El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Victoria se deslindó de cualquier relación con las empresas, las cuales son proveedoras del Ayuntamiento y se hallan bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE), al asegurar que tras una revisión por parte del órgano de Control de la institución no se localizaron contratos o facturas con las mismas.

"Respecto a la información que se ha estado manejando en los medios de comunicación en base a mis funciones me di a la tarea de realizar una investigación exhaustiva en los archivos que obran en el sistema y no se localizó, no se encontró ninguna relación contractual con esas empresas por el período comprendido de septiembre del 2018 a la fecha", informó en rueda de prensa el pasado miércoles la comisario del DIF Victoria, Mónica Guadalupe Navarro Guerrero.

La declaración se da un día después de que el dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, Gonzalo Lan Zambrano, y los regidores Gerardo Valdez Tovar y Francisco Daniel González Tirado acudieron ante la Fiscalía Especializada en Combate a Corrupción para presentar una denuncia en contra del alcalde Xicoténcatl González Uresti por el probable delito de corrupción; simultáneamente la diputada local Laura Patricia Pimentel Ramírez presentó una solicitud similar ante la Auditoría Superior del Estado.