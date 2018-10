Se deslinda del suicidio de transexual

Ciudad de México



Lupita Jones, quien ganó el título de Miss Universo en 1991, señaló que las opiniones que externó respecto a la participación de Ángela Ponce, Miss España, en el certamen internacional que se efectuará el 17 de diciembre próximo en Tailandia, son desde su posición de mujer.

Ponce, una mujer transexual de 27 años ha desatado opiniones diversas tanto de participantes como en redes sociales, pero principalmente fueron las declaraciones de Miss Colombia, Valeria Morales, de 20 años, las que pusieron el dedo en la llaga.

En días pasados Lupita Jones, se pronunció al respecto; sin embargo, ante el agobio de diversos medios, decidió emitir una opinión más concreta al respecto.

SU OPINIÓN

A través de un video y comunicado de prensa, Jones señaló que, desde su posición de mujer, su opinión "también merece respeto y tiene derecho a ser escuchada sin ofender, agraviar, lastimar, etiquetar y sin agredir a persona alguna".

En el video decidió aclarar el polémico tema que circula en las redes sociales, ante la insistente búsqueda de la prensa luego de que se difundiera el suicidio de una transexual en Zacatecas (México), quien previamente cuestionó a Lupita sobre las declaraciones que emitió.

Autoridades municipales de seguridad e integrantes de la Comunidad LGBT confirmaron la muerte de Itzel Aidana, una mujer transexual que subió un video a su cuenta de Facebook con un mensaje dirigido a la Miss Universo, Lupita Jones, en torno a sus declaraciones que desaprueban la participación de las mujeres transexuales en los concurso de belleza.

NADA QUE VER

Al respecto, la exorganizadora de Nuestra Belleza afirmó que no puede ser responsable de las decisiones que terceras personas tomen respecto a su vida, ya que cada quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas.

La vida no es fácil para nadie, en la medida en la que estés feliz contigo mismo y seguro de quién eres y lo que haces, lo que suceda alrededor no debe moverte ni de tus objetivos, ni de tus posturas", indicó Jones.

La también actriz afirmó que siempre se ha dirigido con absoluto respeto y trato digno a todas las personas, nunca ha hecho ninguna distinción de ideologías, ni de preferencias; además de que no sólo acepta las diferencias, sino que las celebra porque considera que es lo que da equilibrio y hace crecer en todo.

SU DERECHO A EXPRESARSE

Quiero dejar muy claro que mis comentarios nunca han buscado dividir, señalar, ni generar malestar a nadie, simplemente tengo una opinión sobre las cosas. No soy dueña de la verdad, pero de lo que sí soy dueña es de tener una opinión y de ejercer mi derecho de libre expresión como individuo, como mujer y como ser humano", aclaró.

Añadió que quienes exigen respeto por su forma de ver, sentir, amar o vivir, deben también estar dispuestos a respetar las formas de otros; y quienes exigen inclusión, deben estar dispuestos a incluir opiniones distintas a las suyas, la cuales no significan estar en contra, ni menos que sean un discurso de odio o rechazo.

Una opinión distinta es simplemente una opinión distinta, y la opinión que di en ese momento, es lo que creo al respecto de ese tema, pero esa opinión no reprime, ni despoja, ni viola los derechos individuales, porque tengo bien claro que esos derechos no deben ser violentados nunca", comentó.

A FAVOR Y EN CONTRA

Precisó que ha recibido mensajes de todo tipo, tanto a favor como en contra, algunos diciendo que los concursos de belleza son para mujeres y que así se deben quedar, y otros opinan lo contrario, lo cual genera un debate del que todos podemos aprender y conducirá al cambio.

Lo que me indigna y molesta, son los comentarios agresivos, denigrantes, violentos y provocadores. Así como he defendido los derechos de los demás a pensar, a vivir y a amar con libertad, hoy defiendo mi derecho de dar una opinión sin tener que ser agredida de esta manera, porque fue una opinión sin un ápice de violencia ni odio", indicó.

MISS ESPAÑA

LAMENTA DECESO

Ángela Ponce, ganadora del certamen Miss España, escribió en sus redes sociales un mensaje para Itzel Aidana, la activista trans que presuntamente se quitó la vida, luego de difundir un video en el que contestaba a las declaraciones de la ex Miss mexicana Lupita Jones.

A través de Instagram, la española lamentó la muerte de Itzel y le envió su más sentido pésame a la familia, además escribió que uno de los derechos fundamentales del ser humano es el derecho a la identidad.

"Mi más sentido pésame a la familia de Itzel Aidana. Itzel Aidana allá donde estes te doy las gracias por tus palabras de apoyo. Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es el derecho a la identidad, nosotras somos mujeres desde que nacemos aunque parte de la sociedad siga sin reconocernos, que te nieguen tu identidad, nuestra identidad como mujeres es la mayor ofensa que nos pueden hacer, así que Itzel Aidana mi corona es hoy tuya y de todas esas mujeres que han caminado nuestros mismos pasos. Descansa en paz, todo mi amor. #Itzelaidana", escribió.

Ciudad de México

Lupita Jones, quien ganó el título de Miss Universo en 1991, señaló que las opiniones que externó respecto a la participación de Ángela Ponce, Miss España, en el certamen internacional que se efectuará el 17 de diciembre próximo en Tailandia, son desde su posición de mujer.

Ponce, una mujer transexual de 27 años ha desatado opiniones diversas tanto de participantes como en redes sociales, pero principalmente fueron las declaraciones de Miss Colombia, Valeria Morales, de 20 años, las que pusieron el dedo en la llaga.

En días pasados Lupita Jones, se pronunció al respecto; sin embargo, ante el agobio de diversos medios, decidió emitir una opinión más concreta al respecto.

SU OPINIÓN

A través de un video y comunicado de prensa, Jones señaló que, desde su posición de mujer, su opinión "también merece respeto y tiene derecho a ser escuchada sin ofender, agraviar, lastimar, etiquetar y sin agredir a persona alguna".

En el video decidió aclarar el polémico tema que circula en las redes sociales, ante la insistente búsqueda de la prensa luego de que se difundiera el suicidio de una transexual en Zacatecas (México), quien previamente cuestionó a Lupita sobre las declaraciones que emitió.

Autoridades municipales de seguridad e integrantes de la Comunidad LGBT confirmaron la muerte de Itzel Aidana, una mujer transexual que subió un video a su cuenta de Facebook con un mensaje dirigido a la Miss Universo, Lupita Jones, en torno a sus declaraciones que desaprueban la participación de las mujeres transexuales en los concurso de belleza.

SE SOLIDARIZA. Angela Ponce, Miss España, envía mensaje para Itzel Aidana, la activista trans que presuntamente se quitó la vida.

NADA QUE VER

Al respecto, la exorganizadora de Nuestra Belleza afirmó que no puede ser responsable de las decisiones que terceras personas tomen respecto a su vida, ya que cada quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas.

La vida no es fácil para nadie, en la medida en la que estés feliz contigo mismo y seguro de quién eres y lo que haces, lo que suceda alrededor no debe moverte ni de tus objetivos, ni de tus posturas", indicó Jones.

La también actriz afirmó que siempre se ha dirigido con absoluto respeto y trato digno a todas las personas, nunca ha hecho ninguna distinción de ideologías, ni de preferencias; además de que no sólo acepta las diferencias, sino que las celebra porque considera que es lo que da equilibrio y hace crecer en todo.

SU DERECHO A EXPRESARSE

Quiero dejar muy claro que mis comentarios nunca han buscado dividir, señalar, ni generar malestar a nadie, simplemente tengo una opinión sobre las cosas. No soy dueña de la verdad, pero de lo que sí soy dueña es de tener una opinión y de ejercer mi derecho de libre expresión como individuo, como mujer y como ser humano", aclaró.

Añadió que quienes exigen respeto por su forma de ver, sentir, amar o vivir, deben también estar dispuestos a respetar las formas de otros; y quienes exigen inclusión, deben estar dispuestos a incluir opiniones distintas a las suyas, la cuales no significan estar en contra, ni menos que sean un discurso de odio o rechazo.

Una opinión distinta es simplemente una opinión distinta, y la opinión que di en ese momento, es lo que creo al respecto de ese tema, pero esa opinión no reprime, ni despoja, ni viola los derechos individuales, porque tengo bien claro que esos derechos no deben ser violentados nunca", comentó.

A FAVOR Y EN CONTRA

Precisó que ha recibido mensajes de todo tipo, tanto a favor como en contra, algunos diciendo que los concursos de belleza son para mujeres y que así se deben quedar, y otros opinan lo contrario, lo cual genera un debate del que todos podemos aprender y conducirá al cambio.

Lo que me indigna y molesta, son los comentarios agresivos, denigrantes, violentos y provocadores. Así como he defendido los derechos de los demás a pensar, a vivir y a amar con libertad, hoy defiendo mi derecho de dar una opinión sin tener que ser agredida de esta manera, porque fue una opinión sin un ápice de violencia ni odio", indicó.

MISS ESPAÑA LAMENTA DECESO

Ángela Ponce, ganadora del certamen Miss España, escribió en sus redes sociales un mensaje para Itzel Aidana, la activista trans que presuntamente se quitó la vida, luego de difundir un video en el que contestaba a las declaraciones de la ex Miss mexicana Lupita Jones.

A través de Instagram, la española lamentó la muerte de Itzel y le envió su más sentido pésame a la familia, además escribió que uno de los derechos fundamentales del ser humano es el derecho a la identidad.

"Mi más sentido pésame a la familia de Itzel Aidana. Itzel Aidana allá donde estes te doy las gracias por tus palabras de apoyo. Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es el derecho a la identidad, nosotras somos mujeres desde que nacemos aunque parte de la sociedad siga sin reconocernos, que te nieguen tu identidad, nuestra identidad como mujeres es la mayor ofensa que nos pueden hacer, así que Itzel Aidana mi corona es hoy tuya y de todas esas mujeres que han caminado nuestros mismos pasos. Descansa en paz, todo mi amor. #Itzelaidana", escribió.

Es legal según el reglamento

Por otra parte, Lupita Jones mencionó que el reglamento de Miss Universo define claramente las condiciones bajo las cuales cada país debe aceptar la participación de mujeres transgénero, el cual va de acuerdo con el marco legal que exista sobre ese tema en cada país.