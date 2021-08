Se desintegra

El dúo francés dio la noticia el lunes en un video de 8 minutos titulado "Epilogue" (Epílogo). Su publicista, Kathryn Frazier, confirmó la separación a The Associated Press.

Daft Punk, compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, ha disfrutado de gran éxito a lo largo de los años con canciones que incluyen "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger" y "Get Lucky".

Bangalter y de Homem-Christo se conocieron en una escuela en París en 1987. Antes de Daft Punk, formaron una banda de indie rock llamada Darling.

INICIARON EN 1993

Crearon oficialmente Daft Punk en 1993, y los callados y misteriosos músicos con cascos lanzaron su álbum debut, "Homework", en 1997. Su primer éxito internacional fue "Da Funk", que encabezó las listas dance de Billboard y les mereció su primera candidatura al Grammy. Un segundo No. 1 le siguió con "Around the World", que también fue nominado.

Daft Punk realizó giras internacionales y alcanzó nuevas alturas con su segundo álbum, "Discovery" de 2001. El disco incluyó el contagioso éxito "One More Time" y "Harder, Better, Faster, Stronger", que Kanye West usó en su propio éxito de 2007 "Stronger". West ganó el Grammy a la mejor interpretación solista de rap por esta canción en 2008, y West y Daft Punk actuaron juntos en la ceremonia.

PREMIADOS

Un año después, una versión en vivo de "Harder, Better, Faster, Stronger" le dio a Daft Punk su primer gramófono dorado, a la mejor grabación dance, y su disco "Alive 2007" se llevó el premio al mejor álbum de música electrónica/dance.

Pero fue en la gala de premios de 2014 que Daft Punk realmente triunfó en grande al alzarse con el Grammy al álbum del año por "Random Access Memories" y hacer historia como el primer artista de música electrónica en llevarse el máximo honor. El dúo ganó cuatro premios esa noche, incluyendo grabación del año por su explosivo éxito "Get Lucky", con Pharrell Williams y Nile Rodgers.

"Random Access Memories" fue considerado un álbum innovador para el género por su mezcla de instrumentación en vivo, sonidos disco, funk, rock y R&B, entre otros. El año pasado, la revista Rolling Stone lo ubicó en el No. 295 de su lista de los "500 mejores álbumes de todos los tiempos".

INFLUYENTES

