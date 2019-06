Se desinfla Ancer en US Open

Ciudad de México

Los representantes mexicanos en el US Open, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, terminaron su participación con tarjetas de +3 y +4, respectivamente. Ninguno de los dos tuvo una buena última ronda y perdieron varias posiciones.

El reynosense Ancer, quien jugó el PGA Championship y US Open esta temporada, todavía le queda uno por disputar, un Major más, The Open, agendado para el próximo mes, en Dunluce Course de Irlanda del Norte.

Tiger Woods, quien sufrió molestias en la espalda durante el fin de semana, concluyó con -2.

Por su parte Gary Woodland aguantó los embates de Brooks Koepka, líder del ranking mundial, y Justin Rose para llevarse el toreno, su primer Major como profesional.

El estadounidense estuvo preciso en los momentos de mayor presión. Al embocar la bola en el hoyo 18, terminó las cuatro rondas en el campo de Pebble Beach con un score de 271 impactos (13 bajo par).

Koepka (-10) iba decidido por el tricampeonato del US Open; sin embargo, unos errores, en el hoyo 8 y 12, lo alejaron de Woodland, quien no perdió el ritmo en ninguno de los cuatro días en Pebble Beach.