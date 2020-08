Se deshace anillo de compromiso

El cantante Said, quien le propuso matrimonio hace unos años a Livia Brito, señaló que no sabe qué pasó con el anillo de compromiso al concluir su relación con la actriz cubana. El cantante reveló lo sucedido con la pieza valuada, en su momento, en 250 mil pesos.

En 2018 la joya causó gran sensación en las redes sociales por su tamaño y valor, sin embargo, se diluyó como el compromiso entre los famosos que no llegaron al altar. Cabe recordar que durante una entrevista a Livia Brito en el programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, la actriz reveló qué pasó con el costo anillo.

"Cuando terminé con Said... me tomé unos días para reflexionar qué había pasado y el por qué no me había hablado en realidad de sus preferencias sexuales... ante eso, en un arrebato, lo vendí".

Por su parte Said, quien participa en el reality "Guerreros 2020", fue cuestionado sobre el anillo y dijo que no le fue devuelto; "no lo regresó, ¿ya ven cómo empiezan a decir cosas? Ya, de eso no voy a hablar porque me comprometen", comentó el cantante.