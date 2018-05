Se ´desgaja´ planilla y gabinete de Magda

Creo que si eso es verdad, estamos muy mal porque lo primero que debió haber hecho es comunicármelo a mí . Magdalena Peraza Guerra, alcaldesa de Tampico

, Tam.- Sin que se percatara la alcaldesa deGuerra, su regidora Aureliana Núñez Piña renunció a la postulación a la reelección como regidora del Partido revolucionario Institucional. Además anuncia su retirada su director de Obras Públicas, Jorge Manzur Nieto.

La hoy regidora Aureliana, líder de la Unión de Despicadoras que aglutina poco más de dos mil trabajadores decidió declinar a la postulación a la reelección y este martes presentó la renuncia por escrito ante el Consejo Electoral Municipal de Tampico a la candidatura a la 14va, de la planilla que encabeza la actual alcaldesa Magdalena Peraza Guerra.

De acuerdo al oficio que entregó al Consejo, su renuncia es de carácter irrevocable, haciendo mención que es por motivos personales y "por así convenir a mis intereses".

Ante ello la alcaldesa Peraza Guerra señaló que no tenía conocimiento de dicha postura de la integrante de la planilla priísta. "Oficialmente a mí ella no me ha hecho ningún comentario, no me ha comunicado nada", dijo.

Y agregó: "me tiene muy extrañada esa situación porque si hay alguien a quien yo he apoyado, una persona a la que he respetado, una persona a la que le he brindado mi amistad, también creo que si eso es verdad, estamos muy mal porque lo primero que debió haber hecho es comunicármelo a mí".

De igual forma, al hablar de la renuncia voluntaria del director de Obras Públicas, Jorge Manzur Nieto, la alcaldesa aseguró que aún no hay nada oficializado, sin embargo ya tuvo una reunión previa con el funcionario y le externó que efectivamente se retiraría del puesto, pues tendría que atender cuestiones de su empresa.

FACSÍMIL. Documento de renuncia de regidora a la reelección por el tricolor.