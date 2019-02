Se desechan diariamente 100 mil bolsas de plástico

Aproximadamente diarios que regalan entre 20 y 25 mil bolsas diarias y si contamos cuántos centros comerciales tenemos nada más aquí en Victoria . Humberto Rangel Vallejo, diputado local sin partido

Cd. Victoria, Tam.- Sólo en la capital del estado son desechadas alrededor de 100 mil bolsas de plástico, por lo cual el diputado local sin partido, Humberto Rangel Vallejo -antes del Verde Ecologista- hizo un llamado a los comercios para que acaten la reforma a la legislación local y ofrezcan bolsas de plástico biodegradables, o con un 30 por ciento de plástico reciclado, so pena de recibir alguna amonestación de parte de Seduma.

Fue en septiembre cuando entró en vigor la reforma al Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas la cual prohíbe la ´venta, dádiva y uso de bolsas´ de plásticos en comercio de esta entidad, "había una prórroga de parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la prórroga ya terminó y a partir del primero de enero empezaron las revisiones a los centros comerciales y a expendios que manejan las bolsas de plástico".

El diputado Rangel Vallejo recordó que algunas cadenas comerciales ya habían implementado la entrega de bolsas de plástico biodegradables por lo cual no se vieron afectadas con esta nueva disposición, no así las medianas y pequeñas empresas a las cuales hizo el llamado para acatar la nueva disposición. Recalcó que actualmente no se encuentran estipulados montos por esta falta, no obstante mencionó que Seduma deberá de fijar las antidades y aplicar las sanciones en caso de reincidencias.

"Aproximadamente diarios que regalan entre 20 y 25 mil bolsas diarias y si contamos cuántos centros comerciales tenemos nada más aquí en Victoria, estamos hablando de más de cien mil bolsas que a diario se regalan y que tienen un destino final que es la basura", el presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, y la Comisión Especial de Cambio Climático y Energía recordó que también se encuentra en estudio una reforma para la prohibición de popotes y agitadores.

"No estamos buscando como afectar a la ciudadanía, sino cómo sustituir ese popote y estamos trabajando también con la gente de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente para que le podamos dar al consumidor final, que somos todos nosotros, una forma de poder utilizar algo similar al popote pero que no tenga las características de este".