Se desata balacera en Nuevo León; huyen delincuentes

Monterrey, México.

Elementos de Fuerza Civil se toparon ayer con delincuentes armados, con los que protagonizaron una persecución y balacera hasta que la camioneta de los sospechosos se estrelló contra un árbol, en Vallecillo.



Los hombres armados, de los que no se precisó cantidad, bajaron del vehículo para huir corriendo entre la maleza.



Una fuente policial dijo que de la unidad decomisaron una arma larga, cargadores, balas y equipo táctico.



La persecución y balacera se reportó alrededor de las 18:00 horas, en la Carretera Los Garza- El Álamo.



Hasta el lugar llegaron de apoyo más elementos de Fuerza Civil, de la Policía Municipal, Policía Ministerial y del Ejército.



"Elementos de Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tuvieron esta tarde un enfrentamiento con delincuentes, en Vallecillo, Nuevo León.



"Los hechos ocurrieron en la Carretera de Los Garza hacia El Álamo, en Vallecillo, donde una camioneta gris con placas texanas en la que iban los presuntos se impactó contra un árbol debido a la persecución registrada", mencionada un comunicado de la corporación estatal.



La pick up Ford FX-4 con placas de Texas, la cual tenía unos impactos de bala y el cristal trasero quebrado, quedó estrellada en un árbol al salirse del camino.



Una fuente dijo que en la cabina y junto a la unidad encontraron un fusil, del que no se precisó calibre, cargadores y balas.