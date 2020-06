Se ´desahoga´ en París

Van dos años de residencia en París para Carla Morrison, y casi cinco sin un disco, por lo que en el próximo álbum anticipa un desahogo emocional y fiesta sensorial.

La cantante, quien se fue a estudiar música y francés al país galo, contó en enlace telefónico que se alejó por un tiempo debido a que deseaba reencontrarse consigo misma.

"Viví una vorágine que me tenía atemorizada. Estaba cansada, deprimida, no tenía vida personal, no tenía hobbies, sólo sabía trabajar. Y como dicen en inglés, no quería ser un ´one trick pony´ (´caballo de batalla de un solo uso´).

YA TIENE CANCIONES

"Me dije: ´Quiero hacer más cosas, aprender otro idioma, y estar aquí me ha ayudado a inspirarme, a replantear muchas cosas. Y hasta ahorita ya tengo grabadas todas las canciones del nuevo disco", contó.

Oriunda de Tecate, Baja California, y considerada una de las cantautoras más prolíficas de su generación, Morrison dijo que tenía planeado sacar su nuevo álbum el próximo año.

"Mi perspectiva cambió con esto de la pandemia, creo que sería lindo sacar nuevas canciones, una por una. Sigo siendo independiente, y estaría bien seguir así.

ES UNA RELACIÓN AMOROSA

"Lo que sí es que el disco será más sobre mi búsqueda interior. Hablo de amor, pero no como antes. Será más de una relación amorosa conmigo misma que con alguien más. Y sí, con música más alegre y más global".

Morrison acaba de hacerse presente en la industria al participar en el dueto "Recuerdo", que grabó con Ricky Martin y forma parte del disco del boricua, Pausa.

Fue invitada directamente por el ex Menudo e hicieron la colaboración a distancia, durante el periodo de pandemia por Covid-19.

"Ojalá que nos toque poder presentarlo juntos, me habría encantado ir con él, a grabar, pero no fue así. Y él me dijo: ´Cuando quieras y como quieras´. Y yo encantada y feliz", concluyó Morrison.