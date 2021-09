Se dejó Kristen Stewart conmover por la vida de Lady Di

Stewart, intérprete de Lady Di en el filme Spencer, contó vía remota desde Canadá que se conmovió con las enseñanzas que obtuvo al indagar sobre la historia de la Princesa. "Creo que su propósito de vida fue ser la mejor madre del mundo y contribuir.

Era bondadosa y generosa como nadie. Eso me llegó muchísimo. "Al final, aprendí que la fama no la buscas, pero hay que aprender a manejarla y ella no era muy buena protegiéndose a sí misma, aunque sí a sus hijos. Eso hablaba de su deseo de complacer y de ver por los demás antes que por ella misma", expresó Stewart ayer en las actividades del Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF).

Tras su paso por Venecia y su intervención en la MET Gala, la estadounidense de 31 años estrenó anoche el filme dirigido por el chileno Pablo Larraín en el certamen de Ontario. Para este drama psicológico, que tentativamente se estrenará a finales de año en México, la estrella, reconocida como Bella Swan en la saga Crepúsculo, se documentó con libros y textos que le consiguió el equipo de producción, aunque evitó contemplar el desempeño de sus colegas para otros filmes o series.

"Mis sentimientos iniciales hacia ella giraban en torno a que era muy atractiva, agradable y carismática, pero jamás había reparado en muchos aspectos íntimos de ella. "Descubrí a una mujer profundamente fuerte, dedicada, entregada. Descubrí a una mujer deseosa de ayudar y abrumada por la fama en momentos, y aliada con ella en otros", destacó Stewart.

Fue revelador y apasionante, añadió, descubrir cómo Diana fue construyendo una imagen sostenida en solidez y credibilidad. "Esta labor filantrópica fue una manera de encausar su popularidad, y sinceramente creo que lo hizo muy bien... siento que fue admirable el control que tomó de ella como persona y lo que hizo para compartir". Ante las expectativas generadas por su labor en Spencer, que ya la anticipan como una de las actrices favoritas en la próxima temporada de premios, Stewart declinó especular y sólo dijo que se siente agradecida por los buenos comentarios sobre su labor.

ASÍ LO DIJO

"Si en algo puse atención (al personificar a Diana) fue en su proceder ante la opinión pública. A veces ponemos barreras para protegernos a nosotros mismos y ella creó puentes. Siento que debe haber un equilibrio. es una gran enseñanza de vida". Kristen Stewart, actriz