¡SE DEJA QUERER!

Ciudad de México

Gaby López ya saboreó jugar en la LPGA con la etiqueta de campeona.

La golfista mexicana reconoció lo especial que resultó el haber disputado el CME Group Tour Championship, certamen que cerró la campaña de la máxima categoría del tour femenil, una fecha después de levantar su primer trofeo en el circuito.

"Muchas de las jugadoras me voltearon a ver, todas me felicitaron, hay mucha competencia, pero reconocieron lo hecho, me recibieron de buena forma, sentí mucho el cariño y eso se significa incluso más que ganar cualquier trofeo.

"Así como yo admiro a la número uno, numero dos del mundo, sentir muy bonito que jugadoras me vieran así y que vieran la bandera mexicana entre las campeonas", confesó López en conferencia de prensa.

La capitalina explicó lo fundamental que resultó el haber controlado la presión al cerrar el torneo ante las dos mejores jugadores del mundo.

"En la última ronda simplemente trataba de enfocarme en mi juego, mi caddie me confesó lo importante que era no presionarme y sobre todo me ayudó a confiar en mi, me recordó que estoy hecha para esos momentos y impulsó a dar ese gran paso que me llevó a ganar", dijo.