Se defiende y saca las garras

"¿Cuál es tu problema conmigo?, ¿qué te he hecho yo a ti? Eras un periodista a quien respetaba, y ahora, así , de repente, de un día para otro, me tienes montada una guerra", se lee en el comunicado que publicó en su Instagram.

También dijo que tiene todo el derecho y libertad de expresar su sentir con respecto a algún tema.

DA SUS RAZONES

Además, aclaró las razones por las que no pudo ofrecer una entrevista al periodista mientras fue parte del show Grandiosas, como relató el comunicador.

"Me enteré que nos ibas a entrevistar 10 minutos antes, ¿cómo iba a poder darte una entrevista? si pocos días después de que comimos (...) sales diciendo en tu programa que me cerrarán las redes, sólo por el hecho de no pensar como tú. Eso se llama falta de respeto. Control. Totalitarismo. Es triste".

Por otra parte, el comunicador publicó un video en donde le dice a la intérprete que siempre la ha respetado, pero que no ve bien que ella mande el mensaje a la gente de que no se vacunen ante la pandemia que se vive.