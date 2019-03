Se defiende y niega haberse prostituido

Ciudad de México.

En las últimas horas, Paty Navidad ha empleado su cuenta de Twitter para compartir una gran cantidad de mensajes en los que defiende su postura política y su integridad, ya que un supuesto ejecutivo de Televisa la acusó de prostituirse.

La actriz no dudó en dar respuesta y defenderse de las acusaciones QUE escribió Luis Cabeza, "nunca me he prostituido, mi dignidad jamás ha estado en venta, tengo valores e integridad y mi honestidad habla por mí, por eso apoyo a López Obrador, no cabe duda que cada quien habla por lo que es, si usted se vende", destacó.

Qué tal con este señor!! Ahora dice que no fue él quien escribió este mensaje, que valiente", externó Paty, esto al compartir una fotografía de una usuaria en la que se asegura que la actriz es agredida por "apoyar la Cuarta Transformación".

Posteriormente, Paty Navidad respondió a las muestras de apoyo de sus seguidores y aprovechó esas publicaciones para asegurar que llegará hasta las últimas consecuencias tras las acusaciones.