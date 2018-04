Se defiende

Tras el incidente en San Miguel Allende, la conductora Fernanda Familiar asegura no ser la mujer del video “que quiere rescatar a golpes la integridad de su marido. No, no soy esa mujer, tampoco el menor de edad es mi hijo. No sé con qué interés manipularon un vídeo, medio borroso el rostro de esa mujer donde aseguran que esa mujer soy yo”.

A LOS SEPAROS

En entrevista para Ventaneando, Fernanda relató que cuando llegó a los separos junto con la familia que aparece en el vídeo, uno de los policías la reconoce: “nos ofrecen una disculpa, muy amables nos liberan y ya rumbo a la casa de regreso, y yo pensaba bueno, y si no ha sido porque alguien me reconoce y nos libera pues entonces pudimos ser parte de una estadística en México; de gente desaparecida o de gente inocente en la cárcel de turistas amedrentados por la policía”.

En el enlace telefónico al programa conducido por Paty Chapoy, Familiar se dirigió a Daniel Bisogno para aclararle que “no veníamos borrachos, yo no venía en ese coche”.

Aclaró que sus conocidos le dijeron que pidieron el apoyo a los oficiales, pues la procesión ya estaba adelantada e incluso circulaban ya los automóviles. No obstante, les mencionaron que se siguieran derecho cuando era imposible pasar por ahí. Familiar criticó que no exista lo que consideró un buen servicio a los turistas por parte de las autoridades, ni que tampoco haya un protocolo.

No da detalles

La conductora explicó que ella conocía a la familia, la cual fue sometida y eran sus invitados. “Cuando llegué había un caos”, mencionó, aunque no precisó la razón exacta del por qué inició el altercado, pero niega ser la persona del video.