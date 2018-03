Se defiende

Rihanna respondió ayer, a través de una historia de Instagram, a un polémico anuncio que apareció en Snapchat.

En la aplicación aparecía un mensaje en el que se invitaba a lo usuarios a elegir entre dar una bofetada a Rihanna o un golpe a Chris Brown.

LO CALIFICA

TONTO

“Ahora, Snapchat, ¡ya sé que tú sabes que no eres mi app favorita! Pero estoy tratando de imaginar en qué punto ocurrió este desastre. Me gustaría llamarlo ignorancia, ¡pero sé que no eres tonto!”, expresó.

La intérprete de “Work” envió su mensaje en nombre de las personas que han experimentado violencia doméstica.

“Gastaste dinero en animar algo que podría intencionalmente avergonzar a las víctimas de violencia doméstica ¡e hiciste una burla de eso!

“Esto no es sobre mis sentimientos personales, porque no tengo muchos de ellos... pero todas las mujeres, niños y hombres que han sido víctimas de violencia doméstica en el pasado y especialmente los que no han salido de eso aún... ¡los decepcionaste! Me avergüenzo de ti”, sentenció.

En un comunicado enviado a UsWeekly este miércoles por un vocero de la aplicación se explicó que el anunció se retiró y que había sido un error.

UN ERROR

“El anuncio fue revisado y aprobado por error, pues viola nuestras políticas para anunciantes. Inmediatamente removimos la promoción el pasado fin de semana una vez que fuimos advertidos. Sentimos que esto haya pasado”, reza el boletín.

En 2009 Brown, entonces novio de la cantante, la golpeó en su auto, una noche antes de la ceremonia de los Grammys. El intérprete de “Loyal” fue encontrado culpable y pasó cinco años en libertad condicional. La pareja retomó su romance en el 2012 pero se separaron de nuevo a mediados del 2013.