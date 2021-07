Se defiende

Azalia Ojeda, "La Negra" de "Big Brother", rompió el silencio para aclarar varios detalles respecto al cheque que intentó cobrar con reporte de robo; aseguró que jamás estuvo detenida o fue fichada por tratar de cobrar el documento de 350 mil pesos.

Respecto a la fotografía que circuló sobre su presunta detención en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aclaró que no fue así. "Nunca fui detenida. Me invitaron a presentarme a la Fiscalía para demostrar por qué tenía ese cheque, pero nunca fui detenida", dijo en el programa "Chisme No Like".

Asimismo, su abogado ahondó más en los detalles: "En este momento, no tenemos conocimiento de que exista una carpeta de investigación para que Azalia vaya a presentar una declaración. No está fichada y es una situación que sí queremos hacer mención porque en el momento en el que ella llega a la Fiscalía, ésta tiene que certificar las condiciones en las que ella llega", añadió el representante legal.

Por último, Azalia se dice víctima de un "cuatro" sólo por intentar cobrar una deuda y aseguró que "por supuesto que voy a proceder contra quien salga responsable", advirtió.