Se defiende en Instagram

Luego de que Cynthia Klitbo hablara del "feo y despreciable ser humano" que es Vanessa Guzmán en el ámbito laboral, la actriz no se quedó callada y subió una publicación a su Instagram oficial, en la cual habla sobre la envidia que las personas pueden llegar a tener.

"Existen brotes de envidia entre los hermanos de un mismo hogar, en el trabajo, en la oficina, en los grupos, en las comunidades, en las luchas políticas, en el mundo de los artistas, científicos y profesionales, hasta en las familias, por todos lados... El que triunfa, el que brilla, el que lo hace bien pobre, pronto recibirá picotazos de avispas", expresó.

En dicha publicación Vanessa menciona que Dios le da talentos distintos y en abundancia a "TODOS" y que aun así las personas no están conformes con lo que tienen.

"Dios Padre nos ha dado talentos distintos y en abundancia *A TODOS!* Quiere que todos sintamos paz con lo nuestro, en lo que nos toca y gusta hacer, en nuestro vivir diario, pero resulta que no es suficiente para nosotros", añadió.

Al final de su post señaló que no se debe sufrir por envidia y que cada ser humano es capaz de entrelazar su generosidad con los talentos que tiene.

Ante las declaraciones de Cynthia, Violeta Isfel quien trabajó con ambas actrices en la novela protagonizada por Danna Paola "Atrevete a Soñar", no se quedó atrás y también decidió dar su versión sobre este tema, en donde expresó que no está apoyando ningún lado pero que Vanessa no podía ser tocada por nadie, sólo en escenas.